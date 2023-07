TV-Quoten im Juni: ORF 1 baut ab, ServusTV im Fußball-Hoch

Der Juni hat speziell ServusTV Grund zur Freude beschert. Der Privatsender verbuchte starke Marktanteilszuwächse bei Jung und Alt und punktete vor allem mit Sport. Durchwachsener war das Bild bei der ORF-Gruppe, die mit 31,6 Prozent Marktanteil (minus 0,3 Prozentpunkte) leicht absackte. Zugewinne bei ORF 2 reduzierten das auf überwiegend ORF 1 zurückzuführende Minus etwas. ATV blieb stabil, während Puls 4 etwas einbüßte.

ORF 2 baute seinen Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (12+) auf 21,1 Prozent aus (plus 0,5 Prozentpunkte). Bei den Zwölf- bis 49-Jährigen (Kernzielgruppe) blieb der öffentlich-rechtliche Sender mit 9,7 Prozent Marktanteil stabil. Neben Dauerbrennern wie "Tatort" und "Die Rosenheim Cops" im Fiction-Bereich, sorgten diverse (Sonder-)"ZiBs" für gute Einschaltquoten. Am 24. Juni wartete der Sender mit sieben "ZiB"-Spezialausgaben auf, wobei eine im Hauptabend im Schnitt 639.000 Personen verfolgten. Im Musikbereich waren bis zu 529.000 Zuseher für das Sommernachtskonzert der Wiener Philharmoniker und bis zu 436.000 Zuseher für die "Starnacht am Neusiedler See" mit dabei.

ORF 1 verzeichnete in der Gruppe 12+ ein Minus in Höhe von 0,6 Prozentpunkten, womit der Sender auf 7,3 Prozent Marktanteil kam. In der Kernzielgruppe sackte der Sender um 1,4 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent Marktanteil ab. Mitschuld hat der gewohnt zugkräftige Live-Sport, der heuer im Vergleich zum Vorjahr, wo mehrere Nations-League-Spiele Fußballfans zum Sender lockten, etwas magerer auf ORF 1 ausfiel. Die EM-Qualifikation zwischen Belgien und Österreich verfolgten am 17. Juni in der zweiten Halbzeit 787.000 Zuseher, den "Kabarettgipfel" am 2. Juni im Schnitt 434.000 Zuseher.

ServusTV jubelt mit Nationalteam

ServusTV hatte Grund zum Jubeln. 4,8 Prozent Marktanteil (12+) bedeuteten einen Zuwachs von 0,5 Prozentpunkten und den Titel als stärkster heimischer Privatsender. Mit 4,5 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen verbuchte der Salzburger Privatsender zudem einen neuen Allzeitrekord (plus 1,0 Prozentpunkte). Mitverantwortlich war der 20. Juni, wo mit dem Fußballländermatch Österreich gegen Schweden (850.000 Zuseher) der zweitstärkste Tag der Sendergeschichte erreicht wurde. Neben weiteren Quotenhits wie der Formel 1 und Tennis punktete ServusTV auch mit den "Servus Nachrichten 19:20" (8,3 Prozent Monatsmarktanteil).

Die vier Österreichsender der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe (Puls 4, ATV, ATV2, Puls 24) erreichten 7,7 Prozent Marktanteil in der Gesamtzielgruppe (minus 0,2 Prozentpunkte) und blieben damit relativ stabil. Bei der fokussierten Kernzielgruppe der Zwölf- bis 49-Jährigen setzte es dagegen ein Minus in Höhe von 0,8 Prozentpunkten, womit die Gruppe auf 11,3 Prozent Marktanteil kam.

ATV trug mit drei Prozent Marktanteil (12+) bzw. 4,3 Prozent Marktanteil (12-49) nicht zum Minus bei, war der Sender doch stabil. Folgen aus Sendungen wie "Bauer sucht Frau" (12,4 Prozent Marktanteil), "Ausnahmezustand in Lignano - Tutto Gas" (12,8 Prozent Marktanteil) und "Tinderreisen" (11,8 Prozent Marktanteil) performten besonders zur Zufriedenheit von ATV.

Bei Puls 4 ging es in beiden Zielgruppen bergab. 2,7 Prozent Marktanteil (12+) bedeuteten 0,4 Prozentpunkte weniger als im Vorjahresmonat. Mit 4,8 Prozent Marktanteil bei den Zwölf- bis 49-Jährigen war Puls 4 stärkster österreichischer Privatsender, doch musste auch hier ein Minus in Höhe von 0,3 Prozentpunkten hinnehmen. Die Show "2 Minuten 2 Millionen" zog wie auch eine Talksendung zum Thema "Das System Rammstein" ein überdurchschnittlich großes Publikum an.

Puls 24 kam auf 0,9 Prozent Marktanteil in der Kategorie 12+ (plus 0,1 Prozentpunkte). Bei den Zwölf- bis 49-Jährigen verbuchte der Nachrichtensender 0,8 Prozent Marktanteil (minus 0,2 Prozentpunkte). Vor allem mit Sondersendungen zur Krise in Russland am 24. und 25. Juni punktete Puls 24 beim Publikum. 539.000 Zuseherinnen und Zuseher kamen mit dem 26-stündigen Liveprogramm in Kontakt.

Auch Oe24 im Hoch

Der Fellner-Nachrichtensender Oe24.tv legte in beiden Zielgruppen deutlich zu. In der Gesamtzielgruppe verbuchte der Sender der Mediengruppe Österreich 1,5 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte), in der Kernzielgruppe 1,6 Prozent Marktanteil (plus 0,4 Prozentpunkte). Stärkste Sendung im Juni war für oe24.tv eine Sondersendung zur SPÖ-Wahlpanne mit einem Marktanteil von 3,5 Prozent (12-49) und über 200.000 Zusehern, die zumindest kurz einschalteten.