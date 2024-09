TV-Quoten: Guter Einstand für die Wahlduelle im ORF

Passables Publikumsinteresse an den ersten beiden TV-Duellen im ORF am Donnerstag, 5. September: Die "Konfrontation“ zwischen SPÖ-Chef Andreas Babler und Grünen-Chef Werner Kogler sahen bis zu 604.000 Politik-Interessierte, im Schnitt waren es 593.000 bei 26 Prozent Marktanteil. Unter der Gesprächsleitung von Susanne Schnabl ("Report") wurde um 20.15 Uhr in ORF 2 diskutiert.

Die zweite „Wahl24“-Konfrontation zwischen FPÖ-Chef Herbert Kickl und Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger (Moderation: Alexandra Maritza Wachter) um 21.05 Uhr sahen bis zu 820.000 und im Schnitt 716.000 bei 31 Prozent Marktanteil.

Weiter geht es am 10. September mit den Konfrontationen Kickl - Kogler (20.15 Uhr) bzw. Meinl-Reisinger - Nehammer (21.05 Uhr).