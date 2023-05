TV-Marathon zur Krönung von Charles III.

Nach 70 Jahren wird in Großbritannien wieder ein Monarch gekrönt. ORF 2 steht am Samstag, dem 6. Mai 2023, ganz im Zeichen der Krönung von King Charles III., u. a. mit einer rund siebenstündigen Live-Übertragung ab 9.05 Uhr. Ein „Universum History“ über die legendäre Queen Mum (16.15 Uhr) sowie die Highlights um 20.15 Uhr runden den royalen Tag ab.

„King Charles III. – Der Tag der Krönung“, 9.05 Uhr

Der Tag der Krönung beginnt in ORF 2 mit einem Rückblick auf das bisherige Leben von King Charles III. und einem Ausblick auf die Krönungsfeierlichkeiten sowie die Veränderungen durch den historischen Wechsel an der Spitze der Royal Family. Durch die Sendung führen in bewährter Manier ORF-Moderatorin Birgit Fenderl und Adelsexpertin Marion Nachtwey. Bei den beiden zu Gast im Studio sind die britische Politikwissenschafterin Melanie Sully und ORF-Auslandsexperte Roland Adrowitzer. Dazu stehen Live-Schaltungen zu den Korrespondenten und Reporterinnen vor Ort in London auf dem Programm.