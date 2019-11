TV-Legende geht: Birgit Schrowange übergibt RTL-Magazin "Extra"

Endlich Privatleben

"Ich habe mich entschieden: Jetzt ist genau die richtige Zeit für mehr Privatleben!", wird Schrowange in einer RTL-Aussendung zitiert. Sie habe sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. " Aber mit Anfang 60 freue ich mich jetzt, den Staffelstab an Nazan Eckes, die eine wirklich tolle Frau und sehr erfahrene Kollegin ist, in beste Hände weiterzugeben. Ich habe das große Glück gesund zu sein und möchte mehr Zeit für mein Privatleben haben und für Dinge, die mir Spaß machen und mich erfüllen. Ich werde weiterhin Charity-Projekte wahrnehmen, Veranstaltungen und Galas moderieren, Vorlesungen halten und für meine Werbepartner unterwegs sein und natürlich wird man mich auch hin und wieder im Fernsehen sehen." Das mache das Loslassen auf jeden Fall leichter.