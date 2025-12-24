TV-Guide für den 24. Dezember: Feiern mit Sissi, Kevin und Rex

Alle Jahre wieder ... kommt das weihnachtliche Fernsehprogramm mit lieb gewonnenen Bekannten oder – je nach Sichtweise – üblichen Verdächtigen. Fündig zu werden, dürfte jedoch kein Problem sein. Von Märchen über Komödien bis hin zu Thrillern ist am 24. Dezember für jeden Geschmack etwas dabei, egal ob im ORF oder auf Netflix.

Märchen und Familienfilme Den Vormittag kann man sich beispielsweise mit „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ versüßen, dem ČSSR/DDR-Märchenklassiker von 1973 (ORF 1, 10 Uhr).

Am Nachmittag ist dann Emily Blunt als wundersame Nanny in „Mary Poppins’ Rückkehr“ im Einsatz (ORF 1, 14.30). Keinen Babysitter braucht hingegen Macaulay Culkin in „Kevin – Allein zu Haus“ (Sat.1, 20.15, siehe Seite 28).

Von "Single Bells" bis "Sissi" Starke Nerven sind für die Familienfeier in Xaver Schwarzenbergers Komödie „Single Bells“ (ORF III, 20.15) gefragt, direkt im Anschluss wird mit „O Palmenbaum“ (21.50) noch eins draufgesetzt. Nicht ganz reibungslos verläuft das Zusammentreffen mit der Verwandtschaft auch in der norwegischen Serie „Weihnachten zu Hause“, die kürzlich bei Netflix in die dritte Staffel gestartet ist.

Weihnachtlicher Fixpunkt ist für viele das Leben und Lieben von Kaiserin Elisabeth – RTL zeigt alle drei „Sissi“-Filme mit Romy Schneider und Karlheinz Böhm (ab 20.15). Musikalisch wird es hingegen in „Mamma Mia!“ mit Meryl Streep, Amanda Sey- fried und Pierce Brosnan (ORF 1, 20.15).

Thriller-Spannung zu Weihnachten Auch Freundinnen und Freunde von etwas weniger besinnlichem Programm kommen am Heiligen Abend auf ihre Kosten: Etwa auf ATV2, wo tagsüber „Star Trek“ läuft und im Hauptabend um 20.15 „Der Pate“. Auf RTL Zwei ist erst Bruce Willis in „Stirb langsam“ (20.15) im Einsatz, direkt danach (22.55) geht Wesley Snipes in „Blade“ auf Vampirjagd.