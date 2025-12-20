Neue Weihnachtsfilme auf Netflix und Co.: Chaos unterm Santa-Bart

Weihnachtsfilme

Das Schöne an Weihnachtsfilmen ist ja, dass man sich immer so gut in die handelnden Personen und das realitätsnahe Geschehen hineinversetzen kann. Immer, wenn man wieder beauftragt wird, eine Champagnerfirma in Paris zu kaufen, und sich dann unabsichtlich in den Winzerdynastiesohn verliebt, zum Beispiel. Immer, wenn man als professionelle Weihnachtskeksbäckerin gekündigt wird und sich für einen dringend benötigten Job als Mann beziehungsweise Weihnachtsmann verkleidet und sich dann unabsichtlich in den Hotelier-Sohn verliebt, zum Beispiel. Immer, wenn man für ein Schlittenrennen nach Finnland muss und – naja. Passiert einem ja praktisch ständig.

Weihnachtsfilme im Streaming: Das Fest der 1000 Sixpacks

Scherz. Aber es gibt einen aus der Riege der zahlreichen Adventverkürzer-Filme, die dieser Tage auf den Streamingdiensten erschienen sind, in dem eine tatsächlich anheimelnde Szene vorkommt. In der Amazon-Komödie „Oh.What.Fun.“ muss die gestresste Mutter Claire, gespielt von Michelle Pfeiffer, noch ein Last-Minute-Geschenk kaufen. Beim Anblick der langen Schlange an der Kassa sagt sie: „Da stellen wir uns nicht an“ und entscheidet sich beherzt für „Ich bezahl das nach den Feiertagen“, was übersetzt bedeutet: Ladendiebstahl. Wer noch nie insgeheim an so etwas gedacht hat in der gesteckt vollen Konsumeinrichtung, der werfe die erste Christbaumkugel.

Brillanten an Pudeln

Mit einem vollen Geschäft hat es auch Sophia in „Jingle Bell Heist – der große Weihnachtsraub“ zu tun. Der Unterschied ist, sie kann nicht genervt abrauschen, denn sie arbeitet da. Und das bedeutet in der Vorweihnachtszeit unter Umständen zwei Mal am Tag den Mageninhalt von Kindern, die sich bei Santa zu sehr aufgeregt haben, aufzuwischen. Wenn ihr die überspannten Londoner Maximalkapital-Kundinnen dann doch zu viel werden, dann weiß sie sich zu wehren. So ein Pudel kann doch eh nichts mit einem Brillanthalsband anfangen – und Sophia umso mehr. Denn ihre Mutter braucht dringend eine teure Krebsbehandlung. Weil Sophia deutlich geschickter, sprich unbemerkter, vorgeht als Michelle Pfeiffer, siehe oben, will ein Berufs-Safeknacker sie auf seine Seite ziehen – ja, genau: Wie das Leben so spielt. Ein paar blamierte Sicherheitsleute und einen sehr ungewöhnlichen DNA-Test später – und immerhin einen Soundtrack mit RunDMCs „Christmas in Hollis“ – ist die Mutter auch schon wieder gesund. Und die zwei Panzerknacker ein Paar.

Der Weihnachtsfilm, den man trotzdem liebt

Das sind Kate und Everett nicht mehr. Das Vorzeige-Ehepaar, um das sich der Netflix-Film „A merry little Ex-Mas“ dreht, hat sich zum Leidwesen des ganzen, arg nach „Gilmore Girls“-Stars Hollow riechenden Dorfs getrennt. Everett hat schon eine neue Freundin, aber eigentlich freut er sich am meisten, dass er nicht mehr nach den Regeln der Umweltschützerin Kate leben muss. Also zum Beispiel Zahnpasta von großen Konzernen kaufen darf und den Garten vollräumen mit leuchtendem Krimskrams. Kurz gesagt, ein fetter CO2-Fußabdruck, den kein Weihnachtself mehr wegzaubern kann. „A merry little Ex-Mas“ ist einer dieser Filme, deren Macher glauben, wenn die Handelnden ganz viel hysterisch lachen, dann ist er lustig. Stimmt nicht. Mit Alicia Silverstone ist aber immerhin eine tatsächlich berühmte Schauspielerin involviert.

Normalerweise nützen Streaming-Weihnachtsfilme ja eine andere Taktik, auch bekannt aus dem Zweitklassen-Katastrophenfilm. Da werden auch immer Schauspielerinnen und Schauspieler besetzt, die jemandem, der einem gerade nicht einfällt, wahnsinnig ähnlich sehen.

Ciao Kakao

Wie im Netflix-Film „My Secret Santa“: Taylor (sieht aus wie die Dings) ist der eingangs erwähnte Inkognito-Weihnachtsmann. In dem schicken Skigebiet, in dem sie auf diese halblegale Weise die sündteure Snowboard-Akademie für ihre Tochter finanziert, muss sie ihre zwei Identitäten bei Heiße-Schokolade-Dates mit Matthew (geht tadellos durch als der wie heißt er gleich) jonglieren. Happy End und Familienfrieden sind natürlich garantiert. Dafür muss Claire (Michelle Pfeiffer, die echte) in „Oh.What.Fun.“ erst bei ihrer Familie ausreißen. Bei ihrer Odyssee teilt sie sich das Motelzimmer mit einer Botendienstfahrerin, die ihren Job liebt, weil sie so viel von der Welt sieht. Ein Schelm, der denkt, das ist kein Zufall in einem Film ausgerechnet von Amazon. In „Oh.What.Fun.“ lernt man übrigens auch, welche drei Wörter Mütter am liebsten hören zu Weihnachten: Nicht „Ich liebe dich“. Sondern „Kann ich helfen?“ Auch wenn es bei manchen Weihnachtsfilmen eher auf ein „Na geh bitte“ hinausläuft.

