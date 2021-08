"Traumschiff": Schauspielerin Heide Keller 81-jährig gestorben

Die deutsche Schauspielerin Heide Keller ist am Freitag im Alter von 81 Jahren verstorben, wie das ZDF am Montag mitteilte. Keller spielte von Folge eins im Jahr 1981 bis 2018 die Chefhostess Beatrice in "Das Traumschiff".

Die 1939 in Düsseldorf geborene Heide Keller war nach abgeschlossener Schauspielausbildung an verschiedenen deutschen Theatern tätig, ehe sie beim Fernsehen landete. Ihren letzten Auftritt auf dem "Traumschiff" hatte sie 2018 in der 80. Folge "Los Angeles".