Moretti im Steierkrimi: „Eine menschlich heruntergewirtschaftete Familie“

So ein Landadelklischee hat ja ein bissl auch einen wahren Kern. Der Grenzgang bei so einer Figur ist es, diesen Kern zu erwischen und dabei eben nicht im Klischee zu enden. Zwischen diesen Polen gilt es, den Rahmen für die Figur abzustecken, damit sie glaubwürdig und menschlich interessant bleibt und damit man ihr gern folgt.

„Machthaber“ würde ich ihn nicht nennen, das waren seine Vorfahren, aber er pflegt und nützt das, was vom privilegierten Status seiner Familie übrig ist. Der Respekt für diese Institution war meinen Eltern noch in Fleisch und Blut. Das ist heute natürlich längst Geschichte. Aber Menschen wie Otto haben dieses Selbstverständnis noch von ihren Eltern mitbekommen und stecken faszinierenderweise noch mit einem Bein in diesem Muster fest.

Die Anordnung im Schloss erinnert an Agatha Christie, was „Steirermord“ etwas von den anderen Steirerkrimis abhebt. Wie finden Sie diese Idee von Wolfgang und Maria Murnberger (Buch)?

Die Steirerkrimis sind die am konsequentesten weiterverfolgte Landkrimi-Reihe. Wie erklären Sie den Erfolg in Österreich und Deutschland?

Der Blick der Murnbergers (die Drehbuchautoren Maria und Wolfgang, Anm.) auf das Format und auf ihre Figuren hat einen wunderbaren Humor, er ist nicht kalt, nicht zynisch, es „menschelt“ überall. Er überreizt auch das Format nie, wie es manchmal passiert. Wolfgang Murnberger (der Regisseur, Anm.) hat auch eine Offenheit, wenn man eine Figur weiterentwickelt und versucht, sie zum Beispiel zwischen Skurrilität und Realismus zu balancieren. Beim Münsteraner „Tatort“ ist so ein Muster auch erkennbar, und vielleicht ist er deshalb so lange schon erfolgreich.

Wie erleben Sie die Steiermark?

Ich bin fasziniert von den Kontrasten dieses Landes und seiner Mentalitäten: Das Wein- und Grenzland im Süden, das raue Murtal, der Gatsch vom Erzberg, und natürlich Graz mit seiner Kulturvielfalt und Geschichte.

Bei den jüngsten Wahlen haben die Steirer ihrer Unzufriedenheit besonders markant Ausdruck verliehen ...

Das Protestwahlphänomen trifft im Moment fast ganz Europa, es scheint sich von einer Wahl zur anderen zu verschärfen. Menschen treffen ihre Wahlentscheidungen impulsiver als früher, als es noch so etwas wie eine gesellschaftliche Zuordnung oder politische Grundhaltung gegeben hat, der man ein Leben lang treu geblieben ist. Es wird eines der Themen der Zukunft sein, wie man die sogenannten Protestwähler wieder ins Zentrum zurückholen will. Vielleicht haben Politik und das mediale Gesamtbild auch noch nicht realisiert, dass sich das Zentrum der Gesellschaft bereits verändert hat. Dabei muss es doch möglich sein – trotz Social Media und ihrem ökonomischen Kalkül –, den Menschen nahezubringen, was eine Zivilgesellschaft ausmacht in ihrem Grundgerüst. Den Steirern selbst würde ich das nicht vorwerfen, es sind im Allgemeinen nette Leut‘.