Neuer Steirerkrimi: "Der Bergmann würde nie ,Hallooooo‘ sagen"

Tut Bergmann auch nicht. Aber Vanessa gelingt es dennoch, an Infos zu kommen. „Sie versucht, herauszufinden, was mit ihrer Schwester passiert ist, und dafür benutzt sie ihn schon sehr, da ist irgendwann der Spaß vorbei“, sagt Prinz.

Dramatik

Auch Kollegin Anni Sulmtaler zeigt sich wenig amused. Der elfte Krimi aus der beliebten ORF/ARD-Reihe legt mehr Gewicht auf Dramatik – was den lakonischen Humor in den Hintergrund drängt. Viel zu dem Sog, in den man vor allem in der zweiten Hälfte gezogen wird, trägt Julia Koschitz bei. „Ich finde, dass sie diese verlorene Seele meisterlich spielt“, sagt Prinz. „Sie ist für mich eine der großen Charakterdarstellerinnen im deutschen Sprachraum, sympathisch, lustig, immer wach, auch immer auf der Suche nach Neuem.“

Vanessa habe als ältere Schwester eine Art Mutterrolle eingenommen. „Die jüngere Schwester hat sich aber auch distanziert. Da prasseln auf sie nach ihrem Tod hunderttausend Gefühle ein, zum Beispiel, dass sie zu wenig aufgepasst hat. Das haben die Murnbergers sehr schön geschrieben.“

Der Krimi thematisiert freilich ein besonders übles Delikt – die fürchterliche Praxis, unter Einsatz von Betäubungsmitteln Frauen zu vergewaltigen. Bei den Jugendschutzhinweisen (12+) liest sich das unter dem Stichwort „Desorientierung“ so: Ein Risiko besteht auch bei Inhalten, die Einstellungen und Verhaltensweisen als normal darstellen, die in Widerspruch zu den allgemeinen Grundhaltungen und Grundwerten der Gesellschaft in Österreich stehen.

Wobei die Tat in dem Krimi ganz und gar nicht als „normal“ dargestellt wird. Prinz erinnert daran, dass das Thema zuletzt „tragischerweise ziemliche Aktivität bekommen hat“. In Frankreich steht seit Mitte September ein Mann vor Gericht, der seine eigene Ehefrau in rund zweihundert Fällen betäubt und sexuell missbraucht sowie Dutzenden anderen Männern zugeführt hat.

„Die Seele ist ein weites Land“, sagt Prinz unter Berufung auf Arthur Schnitzler.