"The Shrink Next Door": Wenn der Therapeut zum Parasiten wird

Zunächst scheinen Ikes Methoden einfach ein wenig unkonventionell: Er umarmt seine Patienten, geht mit ihnen essen. Doch langsam nistet er sich wie ein Parasit in Martys Leben ein und lässt sich nicht mehr vertreiben. Während der gutgläubige wie finanzkräftige Marty teure Dinnerabende und edle Möbelstücke spendiert, kapselt Ike seinen Patienten von seinem Umfeld ab: Vor allem Martys misstrauische Schwester Phyllis (wie immer wunderbar: Kathryn Hahn) ist ihm ein Dorn im Auge. Erfolgreich pflanzt der manipulative Therapeut Marty den Gedanken ein, Phyllis wolle ihm nur schaden und er müsse sie aus seinem Leben verbannen.

Die Serie kommt als Comedy daher, ist aber in Wahrheit eine tragische Geschichte. Dass Marty nach dem Tod seines Vaters jemanden sucht, an dem er sich orientieren kann, erscheint verständlich. Seine Eltern haben ihn so sehr behütet und verhätschelt, dass er nicht auf eigenen Beinen stehen kann. Alarmglocken fürs Zwischenmenschliche funktionieren bei ihm nicht.