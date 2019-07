"The Masked Singer": Stefanie Hertel gab den Panther

Diesmal lag die Jury beim TV-Sommerhit "The Masked Singer" auf ProSieben richtig: Unter der Panther-Maske sang Volksmusik- und SchlagerstarStefanie Hertel, die ihren 40. Geburtstag auf der "The Masked Singer"-Bühne beging und im Studio mit einem Ständchen gefeiert wurde. "Das war der ungewöhnlichste Geburtstag, den ich je hatte!", meinte sie. Fünf Wochen lang hatte die blonde Sängerin das Publikum überzeugen können, just am Geburtstag erhielt sie aber die wenigsten Stimmen und musste die Maske abnehmen. Das Show-Finale am kommenden Donnerstag bestreiten nun Astronaut, Engel, Grashüpfer, Kudu und Monster.

„Es gibt immer noch Menschen da draußen, die mich etwas falsch einschätzen. Ich glaube, das war eine ganz gute Gelegenheit, da mal was zu zeigen“, erklärte die Musikerin. In den Shows zuvor hatte Hertel im hautengen Kostüm etwa „Highway To Hell“ von AC/DC, „Sucker“ von den Jonas Brothers oder „Memory“ von Barbra Streisand gesungen. Die Künstlerin („Über jedes Bacherl geht a Brückerl“) zeigt sich bereits seit längerer Zeit vielseitig und ist derzeit mit ihrer DirndlRockBand auf Tour.