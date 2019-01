"The Artist": Emotionale Liebesgeschichte in Schwarz-Weiß

Und jetzt zur guten Nachricht: Die Liebesgeschichte des französischen Regisseurs Michel Hazanavicius, die 2012 – 83 Jahre nach dem letzten Stummfilm – mit dem Haupt-Oscar („Bester Film“) prämiert wurde und in Hollywood triumphierte, ist heute, Mittwoch, auf Arte zu sehen. Der Film, der in die glamourösen späten Zwanzigerjahre zurückführt, ist Teil der Filmreihe „Die Welt ist Schwarz und Weiß“, die sich nach „The Artist“ der Stummfilmlegende Douglas Fairbanks in einem ausführlichen Porträt widmet (ab 21. 50 Uhr). Den Abschluss dieses Themenabends machen Laurel & Hardy, die als Stan (Dick) und Ollie (Doof) durch die Gegend stolpern und dabei andere zur Verzweiflung bringen. Insgesamt zeigt Arte bis 2.15 Uhr sieben Slapstickkomödien, darunter auch „Die Wüstensöhne“ (22.45).