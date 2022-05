"Ted Lasso"-Hauptdarsteller: "Die meisten Menschen sind zynisch“

Sie haben die Figur des Ted Lasso ursprünglich für den Sportkanal des Senders NBC erfunden, nicht wahr?

Ja, vor acht Jahren, als die mich gefragt haben, ob ich ein paar Werbetrailer machen will. NBC hatte damals gerade den Vertrag für die English Premier League bekommen und wollten Fußball highlighten. Ted Lasso repräsentierte den typischen Ami, der keine Ahnung von Fußball hat, er war völlig ignorant und dümmlich in der ersten Werbung. Er wurde vom Publikum enthusiastisch aufgenommen, was uns erlaubte eine zweite Werbung zu machen, in der mehr sein ewiger Optimismus und seine kindliche Bewunderung durchkam, und er sich in seiner Zeit in London in den Sport verliebte. Ich hatte dann mit den anderen die Idee, dass das viel mehr hergibt als einen 30 Sekundenspot. Wir schrieben die Pilotfolge und die Outline für sechs bis 10 Folgen, es floss nur so aus uns heraus.

Ted spricht sehr langsam, was den Eindruck vermittelt, dass Südstaatler langsame Denker sind, aber in Wirklichkeit drehen sich in ihren Köpfen die Räder, was Sie in der Serie auch zeigen…

Ja, ich bin aus dem Mittelwesten, und wir sind ähnlich. Die meisten Menschen auf der Welt sind pessimistisch und zynisch. Und ich erinnere mich noch gut daran, als ich als junger Mann nach New York zog und automatisch jemandem die Türe aufhielt und anstatt sich zu bedanken meinte der, „was sind Sie, ein Pfadfinder?“ Ich bin mit Manieren aufgewachsen, meine Eltern haben mich gelehrt, Bitte und Danke zu sagen.