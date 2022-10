Täglich informieren sich 467.000 ÖsterreicherInnen im KURIER

Faktenbasierter Journalismus steht hierzulande hoch im Kurs, wie die Media-Analyse 21/22 bestätigt: Knapp eine halbe Million ÖsterreicherInnen, genauer gesagt 467.000, lesen täglich den KURIER – und dieser erzielt damit eine nationale Reichweite von 6,1 Prozent. Im Segment der Qualitätstageszeitungen positioniert sich der KURIER einmal mehr im Spitzenfeld.

673.000 lesen die KURIER Wochenend-Kombi



Die KURIER Wochenend-Kombi erzielt eine Reichweite von 8,8 Prozent. 673.000 ÖsterreicherInnen greifen sonntags zum KURIER oder samstags zur freizeit und genießen die Themenvielfalt am Wochenende. Im Stammgebiet – Wien, Niederösterreich und Burgenland – nutzen 16,1 Prozent einen Titel der Wochenend-Kombi. Der KURIER am Sonntag wird wöchentlich von 562.000 ÖsterreicherInnen konsumiert, was einer nationalen Abdeckung von 7,4 Prozent entspricht. Überdurchschnittlich abgedeckt werden die Top- Zielgruppen der kaufkräftigen Personen und der formal höher Gebildeten.

Stabile Gesamtreichweite

Neben der stabilen Gesamtreichweite punktet der KURIER in seinem Stammgebiet Ostösterreich mit überdurchschnittlicher Performance als Kauf-Tageszeitung: 371.000 WienerInnen, NiederösterreicherInnen und BurgenländerInnen informieren sich täglich im KURIER und machen ihn zur zweitbeliebtesten Kauf-Tageszeitung in der Ostregion. Am Sonntag wird der KURIER in seiner Stammregion von 441.000 Personen gelesen.

Premiumjournalismus

Thomas Kralinger, Geschäftsführer KURIER Medienhaus und MediaPrint: „Gerade in herausfordernden Zeiten ist Premiumjournalismus, der Fakten, Vielfalt und unterschiedliche Blickwinkel bietet, essenziell für die Orientierung der Menschen. Das wissen die Leserinnen und Leser zu schätzen – die aktuelle Media-Analyse, die Daten der Österreichischen Auflagenkontrolle für das 1. Halbjahr 2022 und unsere Studie „Brand Reach“ belegen die starke Bindung und das besondere Vertrauen zum KURIER. Das zeigt einmal mehr, dass die vielfältigen Marken des KURIER Medienhaus mit Qualitätsinhalten und Service punkten können – nicht nur in Print, sondern auch Online und im TV.“

4,7 Prozent Reichweite für freizeit

355.000 ÖsterreicherInnen – davon ein hoher Anteil mit überdurchschnittlichem Einkommen und Bildung – lassen sich Woche für Woche von der einzigartigen Themenwelt der freizeit inspirieren. Im Stammgebiet kommt die freizeit sogar auf eine überdurchschnittliche Reichweite von 9,2 %. Das hochwertige Wochenend-Magazin gehört damit für viele ÖsterreicherInnen zur Pflichtlektüre, wenn es um Trends, Reisen, Kulinarik, Mode, Beauty, Gesundheit oder andere Wohlfühlthemen geht.