Susanne Schnabl führt die ORF-Sommergespräche 2023

ORF-Journalistin Susanne Schnabl führt durch die "Sommergespräche" 2023. Die "Report"-Präsentatorin ist damit nach 2016 zum zweiten Mal Gastgeberin der Sendung, die seit 42 Jahren gesendet wird. Die "Sommergespräche“ mit den Parteichefs bzw. der Parteichefin der im Parlament vertretenen Fraktionen sind heuer vom 7. August bis zum 4. September (jeweils montags, um 21.05 Uhr) in ORF 2 zu sehen. Schauplatz soll dabei erstmals das Parlament sein, welches nach mehreren Jahren Renovierung wiedereröffnet wurde.

In einer Aussendung verspricht der ORF eine neue Dramaturgie. "Dabei sollen Grundsatzfragen verhandelt, inhaltlich in die Tiefe gegangen und ebenso Raum für Dialog und für Zwischentöne sowie für Persönliches geboten werden", heißt es.

Dauer-Krisenmodus

Als Themen nennt der ORF die zahlreichen Krisen der Gegenwart. Es sei spürbar: "Vieles ist nicht mehr wie früher. Alte Gewissheiten und Sicherheiten gibt es nach Pandemie, Russlands Angriffskrieg und mitten in der Teuerung einfach nicht mehr. Die Welt ist im Großen wie im Kleinen im Umbruch – geopolitisch, aber auch vor der eigenen Haustüre. Die Menschheit lebt in einer Zeitenwende, die viele Fragen und Unsicherheiten mit sich bringt und am Vertrauen an den politischen Institutionen rüttelt." Für die Bevölkerung stelle sich vor allem die Frage nach dem „Wie weiter?”.

Interviewerin Schnabl will die fünf Parteispitzen mit den "Wünschen, Sorgen und Anliegen der in Österreich Lebenden" konfrontieren. Mit folgenden Fragestellungen: "Kann die Politik im Dauer-Krisenmodus überhaupt noch aktiv eine bessere Zukunft gestalten, oder kann sie nur noch reagieren? Welche Ideen gibt es, die über eine reine Schadensbegrenzung hinausgehen? Was wollen sie bewegen und welche Perspektiven bieten die Parteivorsitzenden, die über den nächsten Wahltermin hinaus gehen?"

