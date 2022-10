Raab über Medienpaket: "Inserate sind an sich nichts Anrüchiges"

Transformation der "Wiener Zeitung" als "Chance"

Ebenfalls am Mittwoch bekannt gegeben wurde, dass die in Republikseigentum befindliche Wiener Zeitung künftig nicht mehr als Tageszeitung, sondern monatlich erscheinen soll sowie als Onlinemedium weiterbestehen kann. Es handle sich laut Raab um eine "qualitative Zeitung, die aber eine Geschäftsmodell braucht, das zukunftsfähig ist."

Mit Ende des Jahres fällt aus EU-rechtlichen Gründen mit den Pflichtveröffentlichungen eine wichtige finanzielle Säule der Zeitung weg. Das spare österreichischen Unternehmern 20 Millionen Euro im Jahr, sagte Raab.

Die Wiener Zeitung werde sich künftig auf Aus- und Weiterbildung fokussieren und somit eine Lücke füllen, so Raab.

Über einen möglichen Weiterverkauf habe es "Gespräche in alle Richtungen" gegeben, auch schon die letzten Jahre vor ihrer Amtsübernahme. Raab nannte eine Zahl von 8.000 Leserinnen und Leser im Vergleich zu 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern "betriebswirtschaftlich eine Herausforderung". Gleichzeitig sehe sie nun eine "Chance für die Wiener Zeitung, dass man diese Tradionsmarke erhält und dass mna auch in die Zukunft geht." Da sich immer mehr Medien am digitalen Markt orientieren würden, wolle man auch als Staat die Wiener Zeitung in diese Richtung erneuern.

Unabhängigkeit

Gefragt danach, ob eine direkt dem Kanzleramt unterstellte Ausbildungsstätte für Journalisten nicht problematisch sei, versicherte Raab: "Natürlich ist diese Lehrredaktion vollkommen unabhängig, ja, sicher." Diese Weiterbildungsmodell solle sich auch dem "Kampf gegen Fake News" widmen. Die Stützung unabhängigen Journalismus stehe überhaupt im Zentrum der Mediennovelle, so Raab. "Ich will, dass die Österreicherin und der Österreicher eine Medienvielfalt vorfindet, an qualitativ gutwertigen Inhalten, auch im Kampf gegen Desinformation, dem wir derzeit ausgesetzt sind, immer mehr".

Die Fragen nach dem künftigen Vorgehen bei den Rundfunkgebühren seien in der Langversion des Interviews in der ORF-TVthek vorzufindenm sagte Thür.