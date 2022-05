"Süddeutsche" bedauert "Irritationen" wegen Selenskyj-Karikatur

Übergroß über Davos gezeichnet

Die Karikatur, die Selenskyj als übergroße Figur beim Weltwirtschaftsforum in Davos darstellt, hatte im Internet Vorwürfe des Antisemitismus ausgelöst. Selenskyj hat jüdische Wurzeln. In der Stellungnahme der Chefredaktion heißt es: Nähere man sich der Karikatur über die realen Fernsehbilder des Weltwirtschaftsforums an, so sei sie eine wirklichkeitsnahe Illustration und versinnbildliche, wie stark das Thema "Ukraine-Krieg" dieses Forum präge. Zugleich versicherte die Chefredaktion, man nehme die Kritik ernst.