Antisemitisch? Aufregung um Selenskij Karikatur der SZ

"Nicht nur erinnert die Darstellung des ukrainischen Präsidenten eher an antisemitische Bildsprache als an seine tatsächliche Erscheinung. Die Zeichnung transportiert gleich mehrere antisemitische Topoi. Im antisemitischen Weltbild wird Juden eine weltumspannende Macht in Politik und Wirtschaft zugeschrieben. Sie werden als hinter dem Rechtssystem stehend halluziniert, als hinterlistige Strippenzieher, als Kontrolleure des politischen und wirtschaftlichen Geschehens, als Krisenprofiteure und Kriegsverlängerer", kommentiert Welt Autor Frederik Schindler.

Die SZ hat sich mittlerweile zu der Kritik geäußert. "Diese Karikatur ist die zeichnerische Umsetzung der Fernsehbilder vom Montag: Der ukrainische Präsident auf der Videowand, und damit im XXL-Format, vor dem Publikum in Davos. Sie illustriert, wie dominierend das Thema Ukraine dort ist", heißt es darin.