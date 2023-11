Streaming-Plattform Joyn erweitert Angebot und will „zweistellig wachsen“

Was man eigentlich tut, wenn man „fernsieht“, das ist gar nicht mehr so klar, wie es klingt. Für immer mehr junge Menschen hat „fernsehen“ nichts mehr mit dem zu tun, was Fernsehsender senden. Sondern damit, was Streaminganbieter und Videoplattformen anbieten.

Das hat Auswirkungen: Die Fernsehsender müssen sich, wie die Printmedien, überlegen, wie sie diese jungen Zielgruppen erreichen, auf die die Werbebranche erpicht ist. Mit dem ausgestrahlten Fernsehprogramm wird das immer schwieriger, da erleben Sender in den jungen Zielgruppen Rückgänge, und damit sinken auch die Werbeerlöse.

Daher wird Fernsehcontent online angeboten. Die heuer gestartete Plattform Joyn hat, eine medienpolitisch große Leistung, das österreichische Streamingangebot zusammengeführt: Hier sieht man die Programme der ProSiebenSat.1Puls4-Gruppe, die die Plattform betreibt; aber auch jene des ORF, von ServusTV und vielen weiteren heimischen Anbietern, und das kostenlos. Auf Joyn sind, sagte Puls4-Chef Markus Breitenecker, 40 Prozent der User unter 30 Jahre alt. Davon kann reguläres Fernsehen nur träumen.

