"Stranger Things" Staffel 3: Die Kids werden erwachsen

Fans machen es sich mittlerweile zur Aufgabe, alle popkulturellen Verweise zu entdecken, die die Duffer-Brüder in der Serie mehr oder weniger versteckt haben, und in Foren zu diskutieren: von „E.T.“ über „The Goonies“ bis zu „Nightmare on Elm Street“.

Und es gibt auch immer einen wunderbaren 80er-Jahre-Soundtrack: Als Hinweis für Szenen mit Will diente in der ersten Staffel dessen Lieblingssong von The Clash, „Should I Stay Or Should I Go“, beim Schulball am Ende der zweiten Staffel wurde zu Cyndi Laupers „Time After Time“ getanzt und in der dritten Staffel kommt etwa „Died In Your Arms“ von Cutting Crew aus dem Autoradio.

Die Duffer-Brüder, geboren 1984, sind eigentlich ein wenig zu jung, um die Popkultur der 80er bewusst miterlebt zu haben. Beeinflusst hätten sie aber vor allem Videospiele und Filme, die sie zu Hause gefunden haben. „ Indiana Jones“ und „Jurassic Park“ sollen etwa sls Inspiration für die neue dritte Staffel gedient haben.