Strache kehrt für Puls24 nach Ibiza zurück

Heinz-Christian Strache kehrt mit Puls24 nach Ibiza zurück: Zum 3. Jahrestag des dort entstandenen Videos bat der Sender die beiden Protagonisten des folgenreichen Abends zum Interview. Chefredakteur Stefan Kaltenbrunner traf den Architekten der Videofalle, Julian Hessenthaler, im Gefängnis zum Gespräch. Infochefin Corinna Milborn reiste mit Strache nach Ibiza in jene Finca, in der seine politische Karriere zerstört wurde. Am Dienstag, den 17. Mai, ist die Reportage um 20.15 Uhr auf Puls24 zu sehen. Anschließend diskutieren Journalistinnen und Journalisten miteinander, bevor es eine brisante Begegnung im Live-TV gibt: Strache und Johann Gudenus treffen einander erstmals seit drei Jahren live im Fernsehen wieder. Unter der Gesprächsleitung von Milborn wird es wohl einiges zu bereden geben. Strache hat ja mit Gudenus gebrochen und traut seiner Rolle rund um die Entstehung des Videos nicht.

Auf der Couch

In der Reportage "Herr Strache fährt nach Ibiza – Zurück zum Ende" konfrontiert Milborn Strache auf der berühmten Couch (Stichwort: T-Shirt) in der Finca mit seinen eigenen Aussagen. Auch die Schilderungen Hessenthalers hält sie ihm vor. Strache rückblickend: "Als ich damals am 17. Mai um 18:00 Uhr mit der Veröffentlichung dieser Bilder, diese zusammengeschnittenen Sequenzen gesehen hab, habe ich mich selbst nicht sehen können. Das war ein fürchterliches Bild.“ Während er seine eigene Rolle konsequent relativiert, wirft er Fragen nach den Hintermännern auf und hinterfragt dabei die Rollen der ÖVP, des Innenministeriums, aber auch der eigenen Partei und seines ehemaligen Vertrauten Johann Gudenus.