In der 80er-Jahre-Actionserie "Das A-Team" war er die Stimme von US-Schauspieler George Peppard alias "Hannibal". Dessen häufigen Satz "Ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert" dürften Millionen TV-Zuschauer noch im Ohr haben. Ein markantes Alterswerk war die Synchro für Jerry Stiller als Griesgram Arthur in der US-Sitcom "King of Queens". In den "Hobbit"-Filmen sprach Dux den Gandalf-Darsteller Ian McKellen. Noch 2023 stand er im Aufnahme-Studio.

Seltene Auftritte als Schauspieler

Gemessen an seiner Omnipräsenz als Synchronstimme waren prominente Auftritte von Dux als Schauspieler eher selten. Der gebürtige Berliner war nach seinem Debüt am Renaissance-Theater zuerst in Defa-Kinoproduktionen zu sehen, etwa in dem Märchenfilm "Das singende, klingende Bäumchen" (1957). Eine seiner bekanntesten Fernsehrollen war der Kriminalobermeister Schlüter in der westdeutschen Serie "Polizeifunk ruft" (1966–1970) und in der Nachfolge-Serie "Hamburg Transit" (1970-1974) vom NDR. In dem Straßenfeger "Das Halstuch" (WDR) nach Francis Durbridge spielte er 1962 den Sergeant Jeffreys.

Unter Hörspielfans besitzt Dux Kult-Status. Er trat mehrfach bei "Die drei ???" auf. Dux war auch regelmäßig in der "Gruselkabinett"-Reihe (Titania Medien) zu hören. Als er in Berlin im Jahr 2019 auf der Release-Party der 200. Folge von "Die drei ???" auftrat, wurde er im RBB-Sendesaal von Tausenden Fans frenetisch gefeiert wie ein Hollywood-Star.