Sterne-Koch, Autor, Entertainer: Roland Trettl bittet zum Date

Die beginnt ja schon, wenn sie die Gäste beim Ankommen begrüßen. Wie viel ihrer Spontanität ist möglich, wie viel geben Drehplan oder Buch vor?

In Wahrheit ist fast alles spontan. Ich kenne den jeweiligen Gast nicht, auf den ich bei der Ankunft treffe. Was der Gast in seinem Leben schon gemacht hat, was ihm vielleicht in seiner Vergangenheit widerfahren ist, das sind alles Dinge, die ich dann spontan im Gespräch erfahren möchte. Das einzige, was ich vor dem ersten Zusammentreffen weiß ist, dass der Gast bei der Hotel-Einfahrt eingetroffen ist und wir uns in zwei Minuten sehen werden. Ob dieser Gast 20 oder 80 Jahre alt ist, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ob die Person eine Frau oder einen Mann sucht, das weiß ich alles nicht.

Das wissen, wie die erste Folge der neuen Staffel zeigt, auch manchmal die Gäste nicht.

Die Liebe spielt uns immer wieder komische Streiche (lacht).

Haben Sie beim Verhalten der Teilnehmer an "First Dates Hotel" Unterschiede festgestellt. Gehen zum Beispiel Ältere zielgerichteter an das Kennenlernen heran?

Man würde denken, dass jemand mit 60 eher weiß, was er will als jemand mit 20. Aber das ist weniger eine Altersfrage als eine der Erfahrungen, die die Gäste schon gemacht haben – und manchmal auch eine Frage, ob sie diese Erfahrungen hinter sich lassen können. Man kann auch nicht sagen, dass sich Junge leichter tun damit, einen Partner in der Öffentlichkeit des Fernsehens zu suchen und zu finden. Ich habe 70-Jährige erlebt, die absolut unbefangen waren und jüngere, bei denen man erstaunt war, was für eine alte Seele in diesem Menschen steckt. Und das ist ja auch das Spannende an diesem Format, man weiß nicht, was kommt.