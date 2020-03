Stefanie Reinsperger: „Ich würde ja auch für fünf Leute spielen“

In Zeiten von #MeToo und Frauenquote werden bedeutende Frauen der Vergangenheit als Beispiele für weibliche Qualifikation und Durchschlagskraft herangezogen. Sahen Sie Maria Theresia als modernes Leitbild?

Sie konnte sich als Monarchin jedenfalls recht gut in einer Männerwelt behaupten. In diesem Sinne kann man sie vielleicht als „moderne Frau“ bezeichnen. Was mir bei der Darstellung der Maria Theresia eher Kopfzerbrechen bereitet hat, war, dass sie offenbar über viele Seitensprünge ihres Mannes Bescheid wusste und ihn trotzdem bis zu seinem Tod geliebt hat. Genau genommen hat sie „ihren Franzl“ sogar bis zu ihrem eigenen Tod geliebt, sonst hätte sie nicht so viel Zeit an seiner Grabstätte in der Kapuzinergruft verbracht. Und daher wollte ich auch unbedingt daran glauben, dass er „seine Reserl“ im Grunde genauso geliebt hat. Mittlerweile denke ich, dass man deren Beziehung auch sehr modern als „offene Ehe“ interpretieren kann. Deutet man das so, bin ich wohl weniger modern als Maria Theresia (lacht).