Star der ORF-Netflix-Serie "Freud" wird bei der Berlinale geehrt

Noch im Frühjahr 2020 werden die Österreicher ihre Schauspiel-Kunst erleben können: Die Schweizerin Ella Rumpf spielt eine der Hauptrollen in der Mystery-Thrillerserie "Freud", der ersten Co-Produktion des ORF mit Streaming-Dienst Netflix. Die 24-Jährige ist eine von zehn Nachwuchsschauspielern,die die Berlinale heuer als "Shooting Stars" würdigen wird, wie am Donnerstag bekanntgegeben wurde. Ziel dessen ist, bei den Filmfestspielen auf deren Talent international aufmerksam zu machen. Das wird ihr auch mit "Freud" gelingen, wird die von ROMY-Preisträger Marvin Kren ("4 Blocks") inszenierte Satel-Film-Produktion, in der sie das Medium Fleur Salomé gibt, doch nach der ORF-Premiere von Netflix weltweit ausgespielt.