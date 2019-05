"Freud"-Regisseur Marvin Kren: „Die Opulenz der Fantasie ausleben“

Das heißt, Sie sind im Vorfeld ganz tief in Freuds Biografie eingetaucht.

Alles was gut ist, nimmt die Sache, um die es geht, ernst und wir nehmen Freud unfassbar ernst. Wir verehren ihn als einen der geistreichsten Menschen unseres letzten Jahrhunderts. Aber gleichzeitig machen wir mit ihm, was wir wollen, um eine spannende Geschichte zu erzählen. Wir nehmen Freud Ernst, in dem wir uns dem Menschen nähern, was wollte er, wen hat er geliebt, wie war er zu seiner Mutter und zu seinem Vater, woher kommt der Ödipus-Komplex, woher kommt die Auseinandersetzung mit dem Vatermord, woher kommen Schriften wie "Das Unbehagen in der Kultur"? Vieles war in späteren Schriften steht, hat ihn damals schon beschäftigt. Es war eine Zeit, die man in Stefan Zweigs "Die Welt von gestern" oder Schnitzlers "Jugend in Wien" nachlesen kann: Das Kaiserreich stand eigentlich schon vor seinem Ende und die Jungen sozusagen vor versiegelten Toren. Das ist, ohne zu viel zu verraten, das Thema: The Young Angry Man in all seinen Facetten. Deshalb ist das ja auch ein Thema, das genau jetzt und heute auch funktioniert. Das Neue, das das Alte ablöst. Das Schöne daran ist, heute sind es Startups und früher waren es noch Geister.

Sie haben ja zum Teil recht spezielle Vorbereitungsschritte gesetzt?

Die Vorbereitung zu "Freud" war so intensiv wie nie zuvor. Ich war mit mehreren Psychiatern im Austausch. Von einem, der eine Kombination von Psychoanalyse und Hypnose macht, habe ich mich hypnotisieren lassen. Ich war davor sehr skeptisch, hatte aber auch eine gewisse Angst davor. Es hat dann tatsächlich geklappt und es war unglaublich. Ich war in einem Zustand, in dem der Körper schläft, aber der Geist nur schlummert. Das war vom Gefühl her angenehm, aber für einen Kontrollfreak wie mich, war es erschreckend - ich wollte raus aus dieser Situation. Aber es war eine wichtige Initialzündung - Dadurch habe ich verstanden was für ein mächtiges Instrument Freud damals beherrschte.