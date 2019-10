Staller ohne Hubert: von Lüttichau dreht für Amazon

Eine Serie über einen Gerichtsschöffen am Amtsgericht München bringt die Rückkehr von Publikumsliebling Helmfried von Lüttichau. Der ROMY-Preisträger von 2018 (damals gemeinsam mit "Hubert" Christian Tramitz) gehört zum Cast der neuen Amazon-Prime-Video-Serie "Der Beischläfer". Die Dreharbeiten für die sechsteiligen Serie, die im kommenden Jahr in Österreich, Deutschland und der Schweiz Premiere feiern wird, haben eben in München begonnen.