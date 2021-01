"Spuren des Bösen": Das Ende einer langen Reise

„Für mich ist ,Schuld’ erst einmal ein gutes Ende, ein guter, runder Abschluss“, findet der deutsche Schauspieler.

Brock ist scheinbar am Ende seiner langen Reise. Zum Schluss joggt er mit Tochter und Enkerl im Kinderwagerl am Donaukanal in Richtung Sonnenuntergang. Ein Ende ist immer auch ein Neubeginn. Brock hat ihn sich verdient.

INFOS: „Schuld“

Der neunte Teil der Krimireihe „Spuren des Bösen“ bringt den Showdown zwischen Kriminalpsychologen Richard Brock (Heino Ferch) und seinem Gegenspieler Mesek (Juergen Maurer). Regie führte Andreas Prochaska, das Drehbuch stammt von Martin Ambrosch. Schuld“ ist am Sonntag (31. Jänner) um 20.15 in ORF2 zu sehen und steht danach fünf Tage in der Mediathek zum Abruf bereit.