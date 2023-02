Sparpläne für den ORF: Kritik an Medienministerin Raab

Auf Kritik stieß auch Kanzlersprecher Daniel Kosak (ÖVP) mit einem Eintrag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter. Er erachtete es am Wochenende als "interessant", dass auf ORF.at groß über die umstrittene Bestellung eines Ex-Sprechers von Sebastian Kurz (ÖVP) in dessen Zeit als Außenminister bzw. Bundeskanzler zum Botschafter in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) berichtet wurde, aber die Diskussion um die ORF-Finanzierung "nicht einmal eine Erwähnung wert" gewesen sei. Die Verknüpfung der beiden Themen bzw. die implizite Beschwerde über die Gewichtung von Themen wird von vielen als unangebracht wahrgenommen.