Sophie Turner soll Lara Croft in neuer Amazon-Serie spielen

Es ist das erste Projekt von "Fleabag"-Star Phoebe Waller-Bridge für Amazon, seit sie 2019 einen mehrjährigen Deal mit dem Streaminganbieter unterzeichnet hat. Waller-Bridge wird als Autorin und Executive Producer an der Serie tätig sein. Zuletzt arbeitete sie u. a. am Drehbuch zum letzten Bond-Film "No Time To Die".

Die Rolle von Lara Croft wurde zuvor in zwei Filmen von Angelina Jolie sowie 2018 von Alicia Vikander gespielt. Sophie Turner wurde als Sansa Stark in der HBO-Serie "Game of Thrones" bekannt, war u. a. in den X-Men-Filmen als Jean Grey und neben Colin Firth und Toni Colette in der Krimiserie "The Staircase" zu sehen.