Der Eurovision Song Contest 2023 wird nicht in der Ukraine stattfinden, wie die European Broadcasting Union (EBU) am Freitag mitteilte. Nach eingehender Prüfung habe man "mit großem Bedauern" beschlossen, dass der Eurovision Song Contest "aufgrund der aktuellen Umstände" und der Sicherheitslage durch den russischen Angriffskrieg nicht vom ukrainischen Rundfunk UA:PBC ausgetragen werden könne.

Großbritannien als Austragungsland?

Erst vor knapp einem Monat hatte das ukrainische Kalush Orchestra in Turin mit "Stefania" den Sieg geholt. Traditionellerweise wird der Bewerb im Land des Gewinners ausgetragen. Man sei nun - den Regeln folgend - in Gesprächen mit der britischen BBC: Sam Ryder hatte mit "Spaceman" Platz zwei erreicht. Der Sieg der Ukraine werde sich in der Show nächstes Jahr widerspiegeln, versprach die EBU.