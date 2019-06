Sommernachtskonzert und Fußball-U21-EM bringen ORF Top-Quoten

Topwert

Das U21-EM-Gruppenspiel Dänemark und Österreich ging zwar für die Heimischen verloren, beim Publikumsinteresse aber waren sie Sieger: Durchschnittlich waren in Halbzeit zwei 581.000 bei 24 Prozent Marktanteil (27 bzw. 30 Prozent in den jungen Zielgruppen) via ORF1 live dabei. Damit war dieses Spiel das bisher Meistgesehene einer „Nachwuchs“-Mannschaft.