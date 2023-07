Solider Quotenstart bei "Liebesg'schichten und Heiratssachen"

Den Auftakt zur 27. Staffel "Liebesg'schichten und Heiratssachen" auf ORF2 haben sich trotz bestem Wetter 761.000 Zuschauerinnen und Zuschauer am Montagabend nicht entgehen lassen. Der Marktanteil f├╝r das ORF-Erfolgskuppelformat, bei dem die ersten sechs von insgesamt 54 partnersuchenden Singles vorgestellt wurden, betrug 34 Prozent. In den j├╝ngeren Zielgruppen der 12- bis 29-J├Ąhrigen und der 12- bis 49-J├Ąhrigen betrug der Marktanteil je 24 Prozent - so hoch wie seit 13 bzw. zehn Jahren nicht mehr.

Im Vorjahr waren zum Start der 26. Staffel im Schnitt 838.000 Personen bei einem Marktanteil von 34 Prozent vor dem Fernsehschirm. Der Staffelschnitt lag mit 879.000 Personen noch etwas h├Âher.

