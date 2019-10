"Soko Donau"-Spezial: Leipzig zu Gast in Wien

„Der vierte Mann“ spielt nicht nur namentlich auf den in Wien gedrehten Thriller „Der dritte Mann“ aus dem Jahr 1949 an, auch inhaltlich wurde mit diesem Thema gespielt, sagt Klebow. „Zum Glück haben wir uns diesmal abseits der Kanalisation auf die Suche nach dem vierten Mann begeben dürfen“, sagt die 39-jährige Schauspielerin, die in München geboren wurde.

In den 90 Minuten entspinnt sich ein Fall, der mit der DDR zu tun hat. Ein entführter Musiker und seine verschwundene Geige bilden den Auftakt zu einer Mordserie, deren Opfer tief in Geschäftsverbindungen zwischen der DDR und Österreich verstrickt waren. Zum ersten Mal arbeiten die Ermittler der „Soko Donau“ und „Soko Leipzig“ zusammen, um einen grenzüberschreitenden Fall aufzuklären, der in die Zeit der letzten Leipziger Messe kurz vor dem Mauerfall zurückführt.

Dabei bezieht sich das Drehbuch auch auf eine wahre Geschichte – und zwar rund um die Kreise der Wiener Geschäftsfrau Rudolfine Steindling, auch „Rote Fini“ genannt, die DDR-Milliarden verschwinden hat lassen.

„Die Geschichte kennen vielleicht einige noch, aber mir als ‚Zuagroaste‘ war die ‚Rote Fini‘ nicht geläufig. Es ist ein sehr spannender, sehr ungewöhnlicher Fall, der gut zum Jubiläumsjahr ‚30 Jahre Fall der Berliner Mauer‘ passt. Ich war in meiner Kindheit oft in der DDR, weil meine Eltern dort Freunde hatten. Für mich war es beim Drehen eine gedankliche Reise in die Vergangenheit.“