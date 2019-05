So spotten Stermann, Grissemann und maschek über das Strache-Video

Der Politskandal rund um die ehemalige FPÖ-Spitze ist bei den Satirikern des ORF angekommen. In "Willkommen Österreich" am Dienstagabend nahmen sich sowohl die Gastgeber Dirk Stermann und Christoph Grissemann als auch die Synchronisationssatiriker maschek des Strache-Videos an. Und man wunderte sich, was alles geht.

Stermann und Grissemann stellten das inzwischen landesweit bekannte Video selbst nach - aber in der ORF-Version. “Wenn sie den ORF übernimmt, dann hamma nicht 27 Prozent Marktanteil. sondern 34", sagten sie in einem fiktiven Finca-Setting, in dem Stermann die Rolle des Gudenus und Grissemann den Strache gab, zu einer im Off bleibenden reichen Geldgeberin. " David Schalko, der kriegt keine Aufträge mehr", Geldspenden gehen "vorbei an der GIS in einen gemeinnützigen Verein, da kriegt der ORF gar nichts mit", nach der Machtübernahme ist der " Hanno Settele weg, der Armin Wolf und die Barbara Karlich", aber "maschek pushen wir, Peter Klien und den Wehrschütz. Guter Mann." Nicht die Journalisten, sondern das "Publikum sind alles Huren", spotteten sie am Ende des Videos.