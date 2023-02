So sieht das neue ORF-"Zeit im Bild"-Studio ab morgen aus

Kostenersparnis

Die eingangs erwähnte automatisierter Sendungsabwicklung soll vor allem eins bringen: Eine Kostenersparnis bei mehr als 5.000 Produktionen pro Jahr. Parallel zum großen TV-Studio für dramaturgisch komplexe Nachrichtenformate gibt es für Nachrichtenkurzformate wie den „ZIB-Flash“ und Breaking News einen Produktionsarbeitsplatz in der Bürofläche des multimedialen Newsrooms selbst. Hier entstehen tagesaktuelle Nachrichtenformate in einer „Single Operator“-Produktion. Die Moderatorin bzw. der Moderator ist gleichzeitig einzige/r Redakteur/in und kann hier mit Unterstützung eines einzigen Technikers Nachrichtenformate herstellen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann erklärte in einer Aussendung, man werde eine technisch modernisierte neue Heimat und werden dem Publikum aktuelle Ereignisse und komplexe Sachverhalte noch verständlicher präsentieren können. Die "weitgehend automatisierte Sendungsabwicklung sorgt zudem für noch effizientere Produktionsmöglichkeiten."