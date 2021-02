Sky startet neue Sender für True Crime und Comedy

Der Pay-TV-Sender Sky erweitert sein Programm: Am 1. April starten die Sendermarken Sky Crime und Sky Comedy. Beide Angebote werden sowohl linear als auch on demand verfügbar sein, im Programm werden sich sowohl Eigenproduktionen als auch Lizenzware finden. Im Laufe des Jahres sollen noch weitere Sendermarken dazu kommen, wie am Montag in einer Online-Pressekonferenz bekannt gegeben wurde.