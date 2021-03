Sky nimmt ORF-TVthek in Österreich Huckepack

Auf das gesamte Live-Streaming- und Video-on-Demand-Angebot des ORF können ab sofort Kunden von Sky Q (Kabel/Sat) bzw. Sky X (Streaming) via der ORF-TVthek-App zugreifen. Die dazugehörige Kooperation zwischen dem Pay-TV-Anbieter und dem Öffentlich-Rechlichen wurde am Dienstag in einer Aussendung bekanntgegeben.

Dem ORF bringt das den Zugang zu einem streaming-affinen Publikum, Sky baut damit wiederum seine Entertainment-Plattform weiter aus. Sie umfasst Lineare TV Sender, On Demand, UHD, Zugriff auf Netflix-Inhalte und weitere Apps wie Prime Video, Spotify, DAZN und nun auch die ORF-TVthek.

Online-Chef Thomas Prantner: „Fernsehen wann und wo Sie wollen – dieser Claim der ORF-TVthek wird nun auch auf den Sky Plattformen Wirklichkeit. Diese Kooperation Österreichs größter Videoplattform mit Sky Österreich ist ein weiteres positives Signal in Richtung Zusammenarbeit zwischen dem öffentlich-rechtlichen ORF und privaten Medienhäusern."

Neal O´Rourke, Geschäftsführer bei Sky Österreich: „Allen Zuschauern in Österreich das beste TV- und Unterhaltungserlebnis zu bieten, das ist die große Mission von Sky. Dafür bündeln wir die bestmöglichen Inhalte."