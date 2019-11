Sky-Deutschland-CEO Carsten Schmidt steigt aus

Carsten Schmidt, der über Jahre Sky in Deutschland und Österreich geprägt hat, übergibt zum 31. Dezember 2019 seine Aufgabe als Vorsitzender der Geschäftsführung. Das gab Sky am Donnerstag überraschend bekannt.

Schmidt bleibt dem Unternehmen im Jahr 2020 weiterhin als Senior Advisor erhalten. Er übergibt an Devesh Raj, der bereits seit Sommer 2019 als Sky COO, Continental Europe sowie interimistisch als Chief Commercial Officer bei Sky Deutschland, fungiert. Schmidt und Raj werden auch in den nächsten Monaten weiterhin sehr eng zusammenarbeiten und den optimalen Übergang sicherstellen.

Carsten Schmidt ist seit über 20 Jahren ausschließlich in führenden Positionen, darunter in den letzten 4,5 Jahren als CEO, für Sky Deutschland tätig. In diese Zeit fielen unter anderem der Senderstart von Sky Sport News HD, die Einführung zahlreicher innovativer Produkte wie Sky Q und die Produktion preisgekrönter Sky Originals wie z.B. „Das Boot“ und „ Babylon Berlin“.

Vor allem aber hat Schmidt das Unternehmen durch die Turbulenzen des Absterbens des damaligen Premiere und der Umwandlung in ein prosperierendes Sky in Deutschland und Österreich geführt.

Devesh Raj wird ab 1. Januar 2020 Vorsitzender der Geschäftsführung von Sky Deutschland und wie Schmidt vorher an Andrea Zappia, Sky CEO Continental Europe, berichten.