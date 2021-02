ServusTV startet Polit-Talk "Links.Rechts.Mitte"

ServusTV erweitert sein Polit-Talk-Spektrum: Am kommenden Sonntag, 21.50 Uhr, startet beim Salzburger Privatsender "Links.Rechts.Mitte - Duell der Meinungsmacher". Gastgeber der ersten Ausgabe ist Christoph Kotanko, Politik-Analyst der Oberösterreichischen Nachrichten und vormals langjähriger KURIER-Chefredakteur. Er wechselt sich mit Katrin Prähauser, Redaktionsleiterin und Moderatorin der "Servus Nachrichten", ab.

Schwergewichte

Jeden Sonntagabend werden künftig Publizisten verschiedener politischer Richtungen aufeinandertreffen, um die aktuellen Entwicklungen während der Woche zu diskutieren und einzuordnen. Zum Start sind Schwergewichte in Sachen Meinung angesagt: Roger Köppel, Chefredakteur der Schweizer Weltwoche und bekannter Rechtsausleger, trifft auf den langjährigen ehemaligen profil-Chefredakteur Herbert Lackner sowie auf Gudula Walterskirchen, Herausgeberin der der Niederösterreichischen Nachrichten.

Einblicke

"Im heimischen Fernsehen gibt es eine Vielzahl von Talk-Formaten, die sich kaum unterscheiden und bei denen sich meist dieselben politischen Funktionäre die Klinke in die Hand geben", meint Sender-Intendant Ferdinand Wegscheider in einer Aussendung. "Was fehlt, ist eine regelmäßige anspruchsvolle Auseinandersetzung von Meinungsmachern verschiedener Weltanschauung, die den Zuschauern Einblicke in politische Hintergründe abseits der tagesaktuellen Berichterstattung gewährt."