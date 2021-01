ServusTV rüstet sich für die Königsklasse

Dabei ist der DFB-Pokal trotz Spitzenmannschaften kaum mehr als ein Aufwärmen für Sender und Team. Denn es wartet Großes: „ServusTV ist der einzige frei empfangbare Sender Europas, der ab Herbst Champions League, Europa League und Conference League vereint. Das ist etwas wirklich Besonderes, aber auch eine enorme Herausforderung“, weiß Nehiba. „Wir sind dabei, die Redaktion entsprechend aufzustellen, sodass wir ab Jahresmitte für diese großen Aufgaben gerüstet sind.“

Davor warten beim Privatsender weitere Highlights: In der Nacht auf Dienstag, ab 00.00 Uhr, und mit Österreich gegen Italien geht dort (sowie bei Sky) der ATP Cup in Szene, ehe in der Woche danach die Australien Open anstehen. „Tennis ist dank Dominic Thiems Leistungen ein Garant für Spitzenquoten. Das freut mich als Sportchef, aber vor allem auch als großer Tennisfan. Wir sind da frühzeitig auf den richtigen Zug aufgesprungen.“ Dabei fährt man mehrgleisig – beim ATP Cup sendet ServusTV Deutschland alles zu Alexander Zverevs Team.