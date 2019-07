ServusTV mit Thiem-Festspielen und weiteren Sport-Projekten

ServusTV hat, wie angesprochen, bereits ein großes Portfolio. Dazu kommen ja weiters noch die Super-Bike-WM, der aktuelle Sport, Erzberg-Rodeo, Eishockey und auch noch Red Bull Programme – wieviel Sport verträgt der Sender?

Diese Frage stellen wir uns auch. Es gilt da, die richtige Mischung zu finden sowohl von der Quantität als auch von der Qualität des Sportprodukts, denn wir sind ein Sender mit Vollprogramm. Aber der Sport ist attraktives Programm und eine ganz wichtige Säule für den Sender. Gerade am Wochenende ist Sport sehr präsent in den Sendern, weil es auch die Zuseher mögen und auch gelernt haben. Also, ja, wir haben bereits ein großes Portfolio. Aber das heißt nicht, dass wir nicht an weiteren, attraktiven Sport-Rechten interessiert wären.

Sie kommen mit Puls4 von einem Sender, der Europa League hat. Bei der Champions League wird auch über Free-TV-Spiele spekuliert. Der ORF weiß wiederum noch nicht, ob er sich die Formel 1 weiter leisten will. Gibt es noch Wunsch-Rechte?

Attraktive Sport-Rechte interessieren uns sehr, da schauen wir sehr genau hin. Das kann ich mit Nachdruck betonen. Mehr ist dazu nicht zu sagen.

Eine Besonderheit ist „Sport und Talk aus dem Hangar 7“, auch weil das zu einer attraktiven Sendezeit läuft. Können die journalistische Arbeit und die Quoten mit den Gästen mithalten?

Die Gäste sind seit jeher wirklich namhaft. Da hilft uns auch unsere Nähe zu Red Bull. Tatsache ist, dass wir unsere Quoten in den letzten beiden Jahren verdoppeln konnten. Das ist das Verdienst unserer Sendungsmacher, die die Sendung immer besser und journalistischer gemacht haben. Ich bin da auch sehr dahinter, dass es noch ein wenig aktueller wird und dass die Unterhaltungselemente, die wichtig für die Sendung sind, nicht verloren gehen. „Sport und Talk aus dem Hangar-7“ hat sich großartig weiterentwickelt, obwohl sie ein wenig gegen den Zeitgeist läuft: Das sind immerhin eineinhalb Stunden Talk, der auch in die Tiefe geht – also nichts, was in der schnellen, oberflächlichen TV-Welt üblich ist. Sie wirkt da fast anachronistisch und es gibt das ja eigentlich nirgends sonst im deutschsprachigen Raum zur besten Sendezeit. Aber ich orte auch ein wenig wieder das Bedürfnis nach solchen Formaten, die sich Zeit nehmen, tiefer gehen, emotionaler sind. Einfach ist es nicht, diese Sendung zu machen, aber ihre Entwicklung ist extrem positiv. Es freut mich sehr, dass das Publikum nun annimmt, was im Grunde schon seit Jahren geboten wird: tolle Gäste, sehr gute, aufwändige Beiträge und Kompetenz, die es so nicht überall gibt.

Welche Entwicklung soll der Sport online bei ServusTV nehmen?

Das wird immer wichtiger. Tatsache ist, dass wir zum Beispiel bei Eishockey die größte Community Österreichs haben, das gilt auch für die MotoGP. Das funktioniert online bereits sehr gut. Erfreulich waren bisher auch die Live-Stream-Zahlen bei den Thiem-Spielen. Das wird jetzt bei Kitzbühel auch sehr attraktiv sein, speziell für jene, die im Bad oder am See liegen oder arbeiten müssen. Da ist jedenfalls das eine oder anderen Highlight im Live-Stream zu erwarten.

Danke für das Gespräch.