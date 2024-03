ServusTV macht dem ORF mit noch mehr Filmen Konkurrenz

Im neuen Graz-Krimi Trost und Rath (Erstausstrahlung im Herbst) ermitteln (erwartungsgemäß eigenwillig) Michael Ostrowski und Bea Brocks. Es wurde bereits ein zweiter Teil in Auftrag gegeben, der ab April umgesetzt wird. „Grundsätzlich hoffen wir bei allen unseren Krimis, dass es eine lange Reihe wird“, erklärt Hoefer. Man entwickle jedoch parallel mehrere Formate, „um schnell reagieren zu können“.

Michael Ostrowski (Mitte) in der neuen Krimireihe "Trost und Rath"

Der Wahlösterreicher schrieb auch das Buch für den Film Mama ist die Best(i)e, in dem „Tatort“-Star Adele Neuhauser einen Rachefeldzug gegen die eigene Familie startet. Die erste Zusammenarbeit zwischen Brée und ServusTV war 2021 die Comedyserie „Aus die Maus“ mit Nina Proll (Brée führte auch Regie).

Katharina Straßer wird als Die Liesl von der Post gleich zweimal vermeintlichen Kriminalfällen in ihrem Dorf nachspüren. Drehbuchautor ist ein für den dominanten ORF ganz und gar nicht Unbekannter: „Vorstadtweiber“- und „Biester“-Mastermind Uli Brée.

"Tatort"-Star Adele Neuhauser startet in "Mama ist die Best(i)e" einen Rachefeldzug

Proll ist auch die neue Co-Ermittlerin im fünften Altaussee-Krimi Der letzte Jodler. Ab September soll ungeachtet der jüngst in einer NDR-Doku erhobenen MeToo-Vorwürfe gegen Regisseur und Drehbuchautor Julian Pölsler der sechste Teil („Der letzte Stollen“) entstehen. Derzeit wird der Cast rund um Johannes Silberschneider (als patscherter Polizist Gasperlmaier) zusammengestellt. An seinen früheren Statements hält ServusTV fest. Man sei „nicht bereit, die Zusammenarbeit mit langjährigen Partnern auf Zuruf und ohne essenziellen Gehalt der Vorwürfe zu beenden.“ Mit Pölsler, der zuletzt Fehler einräumte, sei man „natürlich im Austausch“.

Festhalten an Pölsler

Metzger wird angepasst

Im Herbst wird mit „Mordstheater“ ein zweiter Teil der im vergangenen Oktober gestarteten und auch von der Kritik gelobten Metzger-Krimireihe zu sehen sein. Weiterhin an Bord sind Simon Schwarz als Willibald Adrian Metzger, Valery Tscheplanowa als Danjela, sowie weitere zentrale Darsteller und Regisseur Michael Podogil.

Der erste Teil lief nicht nur aufgrund weltpolitischer Ereignisse (Hamas-Terror am 7. Oktober) unter den Erwartungen – mit im Schnitt 122.000 Zuschauern und nur fünf Prozent Marktanteil. Hoefer kündigt daher Anpassungen an: „Der Metzger wird natürlich der Metzger bleiben, aber es ist uns schon wichtig, hier kein l’art pour l’art zu betreiben. Also nur schräg, um der Schrägheit willen, werden wir nicht werden. Vieles hat sich beim ersten Teil halt auch aus der Geschichte ergeben.“ Er könne aber versprechen, „der Metzger wird eine Ausnahme im Krimi-Allerlei bleiben.“