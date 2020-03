ServusTV lädt freitags ins "Quarantäne Kabarett"

Der Freitagabend ist bei ServusTV zum Lachen, aber auch ein wenig zum Nachdenken. Der Salzburger Privatsender startet diese Woche mit „Servus Dahoam – Das Quarantäne Kabarett“ (22.10 Uhr).

In vorerst drei Folgen filmen sich bekannte österreichische und deutsche Stars der Szene selbst und zeigen, wie sie in ihrem Zuhause mit der aktuellen, durch Covid ausgelösten Situation umgehen. Neben Lagerkoller, Anekdoten, Quarantäne-Tipps und Meinungen erwarten die Zuseher auch Auszüge aus den aktuellen Kabarett-Programmen. In Aktion zu sehen sind u. a. Monika Gruber, Michael Ostrowski, Omar Sarsam, Viktor Gernot, Andreas Vitasek und andere.

Lustige Quote

Mit Kabarett konnte ServusTV zuletzt bei den Sehern immer wieder punkten. Die bayerische Kabarettistin Monika Gruber erreichte Mitte März mit dem aktuellen Programm „Wahnsinn“ 365.000 Zuseher (Markanteil 11 Prozent). Die Wiederholung des Hochamts des tiefsinnigen österreichischen Humors, „Zu blöd um alt zu sein“ mit Otto Schenk und Michael Niavarni, kam am Samstag auf 283.000 Zuseher (7 Prozent).

Monika Gruber zum Thema Nummer eins: "Die beste Waffe gegen den Coronavirus ist der gesunde Menschenverstand. Do glab i wead's a bissl finster, weil do draußen lafn gonz vü Leit rum, de san völlig unbewaffnet."