ServusTV bekommt mit Goetz Hoefer einen Programm-Direktor

ServusTV stellt sich noch breiter auf und hat nun mit Goetz Hoefer einen (offiziellen) Programm-Direktor. Er verantwortet alle redaktionellen Bereiche sowie die Programmplanung beim Salzburger Privatsender, dessen Sendelizenz von der Medienbehörde KommAustria eben erst um zehn Jahre verlängert wurde. ServusTV sendet sowohl in Österreich als auch in Deutschland (zum Teil unterschiedliche) Programme.

„Es freut mich außerordentlich, dass wir mit Goetz Hoefer einen langjährigen, international versierten Medienprofi zu ServusTV holen konnten. Mit ihm werden wir unser Qualitätsangebot im linearen und digitalen Bereich weiter gezielt ausbauen“, erklärt Sender-Intendant Ferdinand Wegscheider in einer Aussendung am Donnerstag.

Spitzen-Positionen

Seine Laufbahn begann Hoefer 1996 in der Bauer Verlagsgruppe und hatte seitdem diverse leitende Positionen im Mediengeschäft inne, darunter u. a. Geschäftsführer von Spiegel TV sowie von Studio Hamburg. Zuletzt war er in der Beratung im Bereich Broadcast-Services tätig. Hoefer berichtet in seiner Funktion direkt an Senderchef Wegscheider.

„Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Ferdinand Wegscheider und dem großartigen Team von ServusTV. Gemeinsam werden wir den erfolgreichen Weg von ServusTV fortsetzen“, wird Hoefer, der seit Jänner beim Privatsender angedockt ist, zitiert.