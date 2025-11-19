Im Schnitt 1,44 Millionen Zuseherinnen und Zuseher verfolgten das gestrige Fußball-Länderspiel Österreich gegen Bosnien-Herzegowina auf Servus TV.

Der Sender meldete in einer Aussendung einen Marktanteil von 51,7 Prozent (12+) und in der Zielgruppe von 60,7 Prozent.

Das sei der Höchstwert bei Länderspiel-Übertragungen 2025. Es war außerdem "sowohl bei Servus TV als auch bei Servus TV On die erfolgreichste Sendung im laufenden Jahr", hieß es.

