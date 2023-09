„Tod den Lebenden“: So wie die Menschen eben sind

Ernst und absurd

Und dann sind da noch die ganz großen Themen wie Klimakrise, Erkrankung und Tod und das bei Heidi selbst. Was dann in der Serie so klingt: „Ich will, dass alle anderen auch sterben. Natürlich will ich, dass du als Erster stirbst. Und dann Akki und dann Becky“, sagt sie zu ihrem Partner Juklas.

All die Themen, die in der Serie angerissen werden, „meinen wir total ernst“, sagt Johne. „Trotzdem wird das letztlich ad absurdum geführt. Diese Figuren sind nicht heilig, sie sind eher eine Farce oder eine Satire auf diese Themen. Gleichzeitig merken wir, dass dieses Absurde ja auch in uns selber ist. Auch ich denke, ich möchte ganz viel verändern und am Ende schaffe ich es nicht.“

Es sei eine Geschichte über Menschen und wie sie eben sind, erklärt Regisseur Lass. „Es geht also nicht darum, dass wir den Aktivismus kritisieren oder oder lächerlich machen wollen, sondern im Gegenteil ist es das menschliche Verhalten.“ Denn es gehe darum, „letztendlich das Menschliche an sich selbst zu erkennen. Wie man, auch wenn man das Beste will, sich dann trotzdem ganz schrecklich verhalten kann. Das ist, glaube ich, der Reiz dieser Geschichte.“