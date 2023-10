Selbstlöschende Sprachnachricht: WhatsApp bald mit neuer Funktion

Wer persönliche oder sensible Inhalte via WhatsApp verschicken will und Wert auf Privatsphäre legt, kann aktuell zur Sicherheit die sogenannte Einmalansicht aktivieren.

Versendete Fotos oder Videos verschwinden aus dem WhatsApp-Chat, sobald der Empfänger die Inhalte angesehen hat. Zur einmaligen Ansicht gesendete Fotos oder Videos können kein zweites Mal angesehen werden, auch kann man diese Nachrichten weder weiterleiten, speichern, mit einem Stern versehen oder teilen. Werden die Inhalte 14 Tage lang nach Erhalt nicht vom Empfänger geöffnet, verschwinden sie aus dem Chat.

