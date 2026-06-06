Das schwierigste Spiel des Marko Arnautović: Neue TV-Dokureihe

Das Wort „Druck“ hört man öfter in der neuen Dokureihe „Team Arnautović“ auf Puls 4. „Der Druck bei Inter war ein Micky-Maus-Druck im Gegensatz zu dem, was hier ist“, sagt Marko Arnautović in der Einleitung. Man ist sich nicht sicher, ob er seinen aktuellen Arbeitgeber Roter Stern Belgrad oder seine Familie meint. Und er sagt: „Die Leute wissen gar nicht, wie schwer es eigentlich ist, Fußballerfrau zu sein.“

Ehefrau Sarah – seine Partnerin seit über 15 Jahren – hält ihm den Rücken frei, damit er auf internationalem Fußballparkett glänzen kann. Die Deutsche – er lernte sie in der Zeit bei Werder Bremen kennen – ist Mutter der gemeinsamen Töchter Alicia und Emilia. Die Familie folgte dem österreichischen Rekord-Kicker überall hin nach, wo ihn seine Karriere hinführte. Der Familienalltag musste mit jedem Umzug neu angepasst werden. Bei seinem Wechsel nach Serbien vergangenes Jahr war aber etwas anders. Die Familie blieb im italienischen Bologna, wo die Mädchen nicht nur Schule und Freundeskreis haben, sondern sich auch bereits eine sportliche Existenz als erfolgreiche Springreiterinnen aufgebaut haben.

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