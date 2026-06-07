Risiko Familie: Neue Dokuserie "Team Arnautovic"

Jetzt hat also auch Marko Arnautović seine eigene Reality-Sendung – am Sonntag war auf Puls 4 Premiere für „Team Arnautović“. Dabei gibt der ÖFB-Rekordfußballer doch einen recht intensiven Einblick in sein Familienleben, geprägt von vielen Vereins- und Ortswechseln – bei denen seine Frau Sarah stets die Familie gemanagt hat. Mittlerweile leben sie örtlich getrennt, weil die beiden Töchter in Italien dem geliebten Reitsport nachgehen, während Papa in Belgrad kickt. „Wenn ich auf dem Platz bin, gibt’s nur mich und meine Mannschaft“, sagt er. Frau und Kinder, das vergesse er da komplett.

Es klingt riskant, dies just zur WM auszustrahlen – nach den Erfahrungen mit Snowboarder Benjamin Karl, der mit seinen Ansichten zur Familienarbeit heftige Kontroversen auslöste.

Der erste Eindruck ist aber, dass Arnautović – neben seinen Show-Qualitäten – sich der Schwierigkeiten dieses Lebensentwurfs wirklich bewusst ist. Er sagt zum Beispiel: „Die Leute wissen gar nicht, wie schwer es eigentlich ist, Fußballerfrau zu sein.“

Und eines ist er sowieso: 100 % authentisch.